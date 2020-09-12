AKP kongresinde tartışma çıkaracak sözler: Atatürk'e sahip çıkmak ne ise...
AKP Maçka İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi’nde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman “1919’da Atatürk’e sahip çıkmak ne ise Tayyip Erdoğan’a da sahip çıkmak odur” dedi. Ataman’ın sözleri kongre salonunda alkışlandı.
Partisinin Maçka Kongresi’nde konuşan AKP’li Atilla Ataman, “1919’da Atatürk’e sahip çıkmak ne ise Tayyip Erdoğan’a da sahip çıkmak odur” dedi. Ataman’ın sözleri kongre salonunda alkışlandı.
odatv'nin haberine göre, Atilla Ataman, “Biz partimizi kaybetmiştik. Lütfen Ak Parti’nin kıymetini bilelim. Eren Bülbül’ün doğduğu topraklardayız ancak şunu unutmamalıyız Eren Bülbül’ü ve Astsubay’ı şehit eden teröristler buraya kadar gelebilmiştiler. 1919’da Atatürk’e sahip çıkmak ne ise Tayyip Erdoğan’a da sahip çıkmak odur. Türkiye’de 50+1 yetmez, bize 61 lazım. İlçe başkanımız deneyimli tecrübeli. Kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.
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