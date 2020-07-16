AKP'den CHP'ye '15 Temmuz teşekkürü' görüntüleri ortaya çıktı
AKP'li milletvekilinin 15 Temmuz'da CHP'ye teşekkür ettiği görüntüler ortaya çıktı. Dönemin AKP'li Milletvekili Hüseyin Kocabıyık yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi’yle, Kemal Kılıçdaroğlu’yla, Özgür Özel’iyle, MHP’lisiyle herkes demokrasiye sahip çıkmıştır. Sağ olsunlar" dedi.
25 ve 26. dönem AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT stüdyosunda canlı yayında, "İktidarıyla, muhalefetiyle, Cumhuriyet Halk Partisi’yle, Kemal Kılıçdaroğlu’yla, Özgür Özel’le, MHP’lisiyle herkes demokrasiye sahip çıkmıştır. Sağ olsunlar” dediği konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.
"SAĞ OLSUNLAR"
Dönemin AKP'li Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT'de canlı yayında, spiker Tijen Karakaş'ın ve vatandaşların da yanında bulunduğu sırada yaptığı konuşma şöyle:
“Bundan sonra çocuklarımızın kaderini çiğneyecek bir ayaklanma olmayacak. Ben burada bir şeyin altını çizerek ifade etmek istiyorum. İktidarıyla, muhalefetiyle, Cumhuriyet Halk Partisi’yle, Kemal Kılıçdaroğlu’yla, Özgür Özel’iyle, MHP’lisiyle herkes demokrasiye sahip çıkmıştır. Sağ olsunlar.”
Video Haberler
- AKP'den CHP'ye '15 Temmuz teşekkürü'
- Açıktan Psikoloji eğitimine öğrencilerden tepki!
- Feci kaza! Çok sayıda ölü var
- Ozan Güven’in şiddet dosyasına bu görüntüler de girdi
- Kayseri'de siyah flamingo görüntülendi
- Korku dolu anlar! Heyelan böyle geldi
- Önce sevdi, sonra kaçtı: Taksim'de hareketli anlar
- Cadde ortasında kadınların saç saça baş başa kavgası!
- Kadıköy'de ortalık karıştı! Polis havaya ateş açtı
- Şoke eden görüntü! Ambulansa böyle yürüdü