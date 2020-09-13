AKP’li belediyenin yıkımı faciaya neden oluyordu
Bursa'da dün altı katlı eski Kızılay binasının yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım araç ve yaya trafiğine kesilmeden tedbirsizce yapıldı. O sırada güzergahtan geçmekte olan yolcu dolu iki otobüs büyük tehlike atlattı. Korku dolu o anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Bursa’da AKP’li Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile Tarihi Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydanı Projesi kapsamında altı katlı Kızlay binasını tedbirsizce yıktı. Yolcuların da içinde bulunduğu iki otobüs büyük tehlike atlattı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Sosyal medyada yayınlanan video tepki çekti. Bursalılar, “Bu sorumsuzluk kime ait nasıl böyle saçma bir iş yapılıyor. Bir vatandaşın başına bir şey gelse bunun hesabını kim verecek” diye Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdiler.
BAKANLIK 50 MİLYON TL AKTARDI
AKP’li Büyükşehir Belediyesi Hanlar Bölgesi’nde Tophane’den başlayarak, Ulucami, Kozahan, Pirinç Han ve Kayhan Çarşısı’nı içine alan 252 tarihi yapının yer aldığı bölgede geniş çaplı dönüşüm projesi başlattı. Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın ilk etapta 50 milyon lira destek verdiği proje kapsamında Çakırhamam’daki eski Kızılay binasının yıkımını gerçekleştirildi. Belediye 40 binayı daha yıkacak.
Kaynak: Sözcü
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