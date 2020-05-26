AKP'li meclis üyesinin CHP'li üyeye saldırı görüntüleri ortaya çıktı

26 Mayıs 2020 Salı, 16:36

Çorum’un Kargı ilçesi AKP'li Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eken, CHP'li üye Sonay Ergül'ün aracını kurşunladı. Ergül, saldırıya uğradığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Dün gece yayladaki evinden özel aracıyla Kargı'ya giderken, AKP Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eken ve AKP Belediye Meclis Üyesi Abdulaziz Akgül’ün oğlu İbrahim Akgül’ün silahlı saldırısına uğrayan CHP'li üye Sonay Ergül saldırı anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Ergül, 3 kez aracının önünün kesildiğini anlatırken, şahısların kendisini tehdit ettiğini söyledi. Ergül'ün şahıslara yolu açın dediği duyulurken, şahılsardan birinin eşinin de yanında olduğu görülüyor.

Sonay Ergül, daha sonra jandarmaya haber verdiği anlar da kayıttaydı. Ergül, önünü bir aracın kestiğini şikayet ederken, arabasına saldırı olduğunu dile getirdiği duyuluyor. Kapısını kilitlediğini belirten Ergül jandarmadan destek istediğini ifade etti.

Ergül'ün şikayetinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınan şahısların serbest bırakıldığı öğrenilmişti.