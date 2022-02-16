AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi: '5 kilo yağ kaç para?' diye sitem etti
Zamlar, yurttaşı nefes aldıramaz hale getirirken AKP'li yurttaşın 2 yıl arayla verdiği sokak röportajı ortaya çıktı. "Nankörlük yapmayın, her şeyimiz var" diyen yurttaş bu sefer AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sitem etti.
Akaryakıt, gıda ve enerji gibi bir çok sektöre gelen zamlar yurttaşın belini bükmeye devam ederken AKP'li yurttaşın iki yıldaki değişimi dikkat çekiyor.
İki yıl önce verdiği sokak röportajında "Niye bu kadar karalıyorsun bu hükümeti ya. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı’ndan. En zengin devlet Türkiye’dir. Elindeki telefon kaç para. Bu memlekette iş var, aş var her şey var. Niye nankörlük yapıyorsun. Allah razı olsun Tayyip’ten her şeyimizi verdi" ifadelerini kullan AKP'li yurttaşın zamlardan sonra Erdoğan'a sitemde bulunduğu görüldü.
Ortaya Karışık Youtube Kanalı’nda yayınlanan röportaja göre, AKP'li yurttaş bu sefer de zamlardan yakındı.
“5 kilo yağ kaç para. Sizler oldukça bu vatan böyle olur. Hani Cumhurbaşkanı etiketler ile oynayacağım diyordu. Niye oynamadı?" diye soran AKP'li yurttaş şöyle devam etti:
"Para kalmadı. Çıkıyorlar milletle alay ediyorlar. Aldığın maaş ne kadar? Çıkar bana 100 lira göster. 5 litre yağ ne kadar?”
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