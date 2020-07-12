AKP'ye oy verdiğini söyleyen çiftçi böyle isyan etti

12 Temmuz 2020 Pazar, 16:56

Şanlıurfa'da yaşayan, kızının ismini Emine Erdoğan için Emine, oğlunun ismini de Bilal koyduğunu ifade eden bir çiftçi, "Çiftçi kardeşlerimizin sıkıntıları var ve trafoları sökülmektedir. Çiftçinin trafosunu sök, mahsulü heder olsun. s.. s.. gitsin bankadan borç çeksin" diyerek AKP'ye sitem etti.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, desteklere bloke koyması ve elektrik faturalarının yüksek gelmesi nedeniyle çiftçilerin tepkisini çeken Dicle Elektrik'in (DEDAŞ) arkasında AKP'nin olduğunu öne süren çiftçi, "AKP ne diyor 'CHP teröristtir' ve ben buna zamanında inanıyorum. CHP Şanlıurfa'nın sorunlarını dile getiriyor. Ben artık CHP'yi 'terörist' olarak görmüyorum. Kardeş olarak görüyorum" dedi.