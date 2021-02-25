Akşener, Büyükçekmece'de Covid-19 şehidi sağlık çalışanları için fidan dikti

25 Şubat 2021 Perşembe, 17:39

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü ziyaret eden Akşener'e, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ümit Dikbayır ve Bahadır Erdem ile milletvekili Aytun Çıray da eşlik etti.

Belediye Başkanı Akgün, İYİ Partililerin kendisinden sağlık çalışanları için zeytin ağacı dikmek istemeleri üzerine bu projenin hayata geçtiğini anlattı. Güzel bir alanda pandemi sürecinde hayatlarını kaybeden sağlıkçılar adına güzel bir zeytinlik oluşturduklarını belirten Akgün, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 382 sağlık çalışanı adına tek tek zeytin ağacı dikildiğini belirtti. Akgün şunları söyledi:

"BÜYÜK SAVAŞÇILAR ONLAR"

"Ben de kaybettiğimiz sağlıkçılar için çok üzgünüm. Kaybettiğimiz sağlıkçılardan Cemil Taşçıoğlu benim çok yakın dostumdur. Bizzat kendi ellerimle evlendirdim. Kendisi biraz geç evlenmiştir. Nikahını kendim kıydım. Hasta olur olmaz ziyaretine gittiğimde 'Başkanım bir şeyim yok, birkaç gün sonra buluşuyoruz' dedi. Daha sonra bir kez daha video mesajla el salladı, ama sonra maalesef kaybettik. Hem Dilmen Hoca hem Taşçıoğlu benim çok kıymet verdiğim büyüklerimdi, hepimizin hocasıydı. Ve diğer kaybettiğimiz sağlıkçılara Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük savaşçılar onlar. Bütün dünyanın dahi daha nasıl mücadele edeceğini anlayamadığı bir dönemde, bodoslama girdiler birçok insanı kurtarmak için. Bu süreçte maalesef birçok sağlıkçımızı kaybettik. Sayın Akşener'i ve katkı veren arkadaşlarımızı bu proje dolayısıyla kutluyorum."

İYİ Parti lideri Akşener de "Dünyanın en pratik adamı" diye nitelendirdiği Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'ün de desteği ile kendilerini hem hüzünlendiren hem de heyecanlandıran bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Belediye Başkanı Akgün ile 30 yıldır tanışıklıkları bulunduğunu belirten Akşener, şunları ifade etti:

ÖRNEK BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

"Başkan, Büyükçekmece'de hiç insan ayırmadan, 'Bana şu oy verdi, vermedi' demeden hizmet etme, vatandaşların kolay ulaşabildiği, derdini kolay anlatabildiği bir belediye başkanlığı ve yöneticilik örneği göstermiştir. Hangi partiden seçilirse seçilsin bölge milletvekilleri de biz de ne zaman buralara gelsek davet edilip ağırlanırdık. Seçime kadar rekabet ama seçimden sonra dosluk gösteren bir belediye başkanı oldu hep. Bunu gençlere örnek olsun diye söylüyorum. Siyasi rekabetin sonunda kazanan hizmet etmekle yükümlüdür. Hasan Akgün'ün hizmet anlayışını altını çizerek örnek göstermemin nedeni bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu kutuplaştırma dilinin insanlarımızı getirdiği noktadır. Sonuçta, hepimiz kardeşiz, dostuz, arkadaşız. Siyasette rekabetin hizmet yarışı üzerinden olması gerektiğini unutturan bir dile karşılık, hatırlatan bir yönetim anlayışa sahip oldu hep Hasan Akgün başkan."

“VEFAT EDEN SAĞLIKÇILARIN 'MESLEK ŞEHİDİ' SAYILMASINI DEFALARCA ÖNERDİK..."

Belediye ziyaretinin ardından pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlıkçılar adına oluşturulan hatıra ormanında fidan diken İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, burada yaptığı konuşmada da şunları söyledi:

“Bugün burada güzel bir etkinlik için bir aradayız. Bu projemizi hayata geçiren Belediye başkanımıza çok kalpten teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Biz sağlık çalışanlarımızı başından itibaren bu özverili çalışmaları, canları pahasına büyük bir yorgunluğu göze alarak insanlarımıza hizmet etmelerini en uçtan en tepeye kadar olan çalışma trafiğinde hepsine en derin saygılarımızı şükranlarımızı sunuyorum. Partimiz olarak vefat eden doktorlarımızın hemşirelerimizin sağlık çalışanlarımızın tümünün Covid-19’dan vefat eden tümünün 'meslek şehidi' sayılmasını defalarca önerdik. Şehit aileler kapsamında bakılmasını defalarca önerdik. Onun gerçekleşmesinde başarılı olamadık ama Belediye Başkanımızın sayesinde arkadaşlarımızın öngörüsü olan, onların hatıralarını sonsuza kadar yaşatmayı hedeflediğimiz bu zeytin bahçesinin oluşmasını başardık. Ben tekrar sayın belediye başkanımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her birbirinin hatırasını aileleri kadar bizlerinde kalplerinde. Mekanları cennet olsun Allah her birini Peygamber efendimize komşu kılsın. El Fatih'a diyelim fidanlarımızı dikelim.”