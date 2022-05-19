Akşener Samsun'dan seslendi: 'İktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz'

19 Mayıs 2022 Perşembe, 17:40

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun Tütün İskelesi'nde konuştu. Akşener, “Bugün burada Türkiye’nin pek çok yerinden gelen gençlerle birlikte ilk adımı atarak, atalarımızı, o büyük emek sahibi büyüklerimizi hürmetle anarak iktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah bizleri utandırmasın” dedi.

İktidar yolcuğunu başlattığını belirten Akşener, şunları söyledi:

“Bugün burada, Samsun’da ve sizlerle beraber kurtulan değil, kurtaran şehirde… 1919’un ruhu için… 19 Mayıs 1919 ruhu ile buradayız. Gençlerimizle birlikteyiz. Kadınlarımızla birlikteyiz. Erkeklerimizle birlikteyiz. Hatta çocuklarımızla beraberiz. Türkiye çok uzun zamandır 19 Mayıs’ı sadece Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladı. Yani ne demek istiyorum? Sadece ve sadece sportif faaliyetlerin yapıldığı bir anma bayramı olarak kutlandı. Halbuki 19 Mayıs 1919 hem istikbalin hem istiklalin için atılan, burada atılan Anadolu’ya gitmek için, Anadolu’yu hareketlendirmek için, Anadolu’yu ateşlemek için atılan ilk adımın atıldığı gün. Atatürk’ümüzün attığı ve onun arkadaşlarıyla beraber Türk milletinin birlikte yol yürüdüğü o ilk adımın atıldığı yerdeyiz. Allah o günün kahramanlarına bizi onlara karşı mahcup etmesin. Cenab-ı Hak, o günlerin heyecanından bizleri ayırmasın ve istikbalin ve istiklalin için atılan o ilk adımın bekçisi kim? Sahibi kim? Kime emanet edildi? Gençliğe… Söyleyin bakalım kime emanet edildi? Peki bu emanete sahip çıkacak mısınız?