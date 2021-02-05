Ankara'daki Boğaziçi eyleminde polis korna çalan araçlara ceza kesti
Ankara'daki Boğaziçi Üniversitesi eyleminde polis, kendisini korna çalarak protesto eden araçlara ceza kesti. Videoda bir polisin, "Kornaya basanların hepsinin plakasını alın" dedi.
Ankara'daki Boğaziçi Üniversitesi eyleminde polis, kendisini korna çalarak protesto eden araçlara ceza kesti.
FOX Ana Haber'in aktardığı görüntülere göre, polis, kendisini korna çalarak protesto eden araçların plakasının alınması ve ceza uygulayacaklarını söyledi. Videoda bir polisin, "Kornaya basanların hepsinin plakasını alın" dediği görüldü.
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