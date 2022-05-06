Annesinin bir ay zincirlediği 13 yaşındaki çocuk komşuların ihbarıyla kurtuldu

06 Mayıs 2022 Cuma, 14:19

Adana'nın Yüreğir ilçesinde müstakil bir evin 2’nci katında meydana gelen olayda Semire M.’nin 8 çocuğundan en küçüğü V.C., iddiaya göre, arkadaşında kaldığı için annesiyle bir tartışma yaşadı.

Anne Semire M. de çocuğu V.C.’yi, yatak odasındaki pencere demirlerine ayağından zincirle bağladı. Bir ay boyunca bağlı kalan V.C., 29 Nisan’da bağırarak yardım istedi. Çocuğun sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Evden kaçıp dilenen 13 yaşındaki kızını zincire vurdu

‘ZİNCİRİ HİÇ SÖKMEDİ’

Ekipler, kapısını açtırıp girdikleri evde V.C.’yi ayağındaki zinciri söküp, kurtardı. V.C. ile o sırada evde olan ağabeyi Usame C. ve daha sonra ulaşılan anne Semire M., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. V.C. ifadesinde, “Bir ay boyunca ayağım zincirle bağlı şekilde yatak odasında kaldım. İhtiyaçlarımı annem karşılıyordu ancak zinciri hiç sökmedi. Olay günü eve gelen polis ekipleri beni kurtardı. Kimseden şikayetçi değilim” dedi.

‘SÖZÜMÜ DİNLEMİYORDU’

Anne Semire M. ise ifadesinde, “Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu. Sürekli evden kaçıyordu ve nerede kaldığını bilmiyordum. Sözümü dinlemiyordu. Evden kaçmaması için bir ay önce ayaklarını zincirle bağladım. Oğlumun olayla ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.

Evden kaçıp dilenen 13 yaşındaki kızını zincire vurdu

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Semire M., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılırken, Usame C. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ailesinden şikayetçi olmayan V.C. de yaşadığı eve geri döndü.