Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
Sivas’ta insan elinden beslenmeye alışan tilkilerin görüntüleri evcil hayvanları aratmıyor.
Sivas'ta köpekgiller ailesinde kurnazlığı ile nam salan tilkilerin görüntüleri evcil hayvanları aratmıyor. Yemek bulmakta zorluk çeken tilkiler yerleşim yerlerine inerek yiyecek arıyor. İnsan elinden beslenmeye alışan tilkiler ise yerleşim yerlerinden ayrılmıyor. Sivas’ta farklı zamanlarda görülen iki tilki adeta evcilleştiklerini gözler önüne serdi. Kent merkezinde bir apartmana giren tilki apartman sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde apartman görevlilerinin tatlı bir dille, “Niye geldin sen buraya tavuk yok cücük yok manyak mısın” diyerek tilkiyi dışarıya çıkarmak istemesi görüldü. Öte yandan Hafik İlçesi Eymir köyünde ise aç kaldığı düşünülen tilki evin kapısına geldi. Ev sakinleri tarafından tilkiye ekmek parçaları atıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan tilkinin, su içip ekmek parçalarını yediği görüldü. Tilkinin sürekli aynı eve geldiği öğrenildi.
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