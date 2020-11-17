Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

17 Kasım 2020 Salı, 16:24

Kaza, Elazığ-Arıcak karayolu Örencik Köyü Kesekköprü mekvisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 23 AAJ 341 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E.T. yönetimindeki 23 HL 487 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.Her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gönderilen çok sayıda ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesi ile Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı. Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 10 yaşındaki Nurten Tamar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.