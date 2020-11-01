Kahreden anlar! Enkazdan çıkan oyuncaklara bakakaldı
İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama-kurtarma ekipleri de zor anlar yaşadı. Bir arama kurtarma görevlisinin yaşadığı zor anlar kameraya böyle yansıdı.
Her enkazın altından farklı bir hikayenin çıktığı İzmir'den gelen görüntüler, izleyenleri duygulandırıyor.
Arama-kurtarma ekibinden bir görevlinin bir çocuğa ait oyuncakları enkazdan çıkarıp uzun süre bakakalması kameralara yansıdı.
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