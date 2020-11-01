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Kahreden anlar! Enkazdan çıkan oyuncaklara bakakaldı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama-kurtarma ekipleri de zor anlar yaşadı. Bir arama kurtarma görevlisinin yaşadığı zor anlar kameraya böyle yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2020 Pazar, 11:44

Her enkazın altından farklı bir hikayenin çıktığı İzmir'den gelen görüntüler, izleyenleri duygulandırıyor.

Arama-kurtarma ekibinden bir görevlinin bir çocuğa ait oyuncakları enkazdan çıkarıp uzun süre bakakalması kameralara yansıdı. 

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