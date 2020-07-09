Avukatlardan İstanbul Adliyesi'nde üç dakikalık alkışlı eylem
İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar iktidarın 'çoklu baro' düzenlemesine karşı bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde üç dakikalık alkışlı eylem yaptı.
Eyleme Istanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, Genel Sekreter Cengiz Yaka, Sayman Muazzez Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Meriç, Sinan Naipoglu, Burcu Aslan Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Süreyya Turan ile çok sayıda avukat katıldı.
Eylemde 'Savunma Susmayacak', "Biat etmeyeceğiz", "Faşizme karşı omuz omuza " sloganları atıldı
Video Haberler
- Metroda maske takmama kavgası kamerada!
- Avukatlardan üç dakikalık alkışlı eylem
- İddia uğruna canından oldu
- Bu haykırış katliamın özeti gibi...
- Kan donduran olay! Hastaneye böyle geldi
- Yer: Rize... Sinirini böyle çıkardı!
- Burada ilk defa size söylüyorum deyip uyardı!
- CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken detay
- Meclis'te ortalık karıştı... Bağırma lan!
- Şile'de korkunç an!