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Avukatlardan İstanbul Adliyesi'nde üç dakikalık alkışlı eylem

İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar iktidarın 'çoklu baro' düzenlemesine karşı bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde üç dakikalık alkışlı eylem yaptı.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2020 Perşembe, 13:24

Eyleme Istanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, Genel Sekreter Cengiz Yaka, Sayman Muazzez Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Meriç, Sinan Naipoglu, Burcu Aslan Türk Hukukçu Kadınlar  Derneği Başkanı Süreyya Turan ile çok sayıda avukat katıldı.

Eylemde 'Savunma Susmayacak', "Biat etmeyeceğiz", "Faşizme karşı omuz omuza " sloganları atıldı

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