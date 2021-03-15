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Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düzenlenen 1. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. Kongrede partililer tarafından hazırlanan bir pankart dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2021 Pazartesi, 12:33

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen 1. Olağan Kongresine katıldı.

Kongrede, Babacan'ın konuşması sırasnda bir pankart dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE GÖNDERME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da "Geçinemiyoruz" diyen bir yurttaşa "Abartlı buluyorum, al keyif çayıdır bu, çay iç" sözlerine göndermede bulunulan pankartta, "Çay içecek keyfimiz kalmadı" satırlarına yer verildi.

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