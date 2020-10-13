Bahçeli “MHP sözünün eridir” dedi, arşivden bakın ne çıktı
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin partisinin bugünkü grup konuşmasında sarf ettiği “MHP sözünün eridir” ifadeleri, Bahçeli’nin geçmişte AKP’den hesap soracağına dair sözlerini akıllara getirdi: “Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Yüce Divan’da hesap sormazsam namussuzum.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Meclis’te yaptığı grup konuşmasında, 2023’te yapılacağını savunduğu seçimlerde adaylarının AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı.
Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşayacaktır. MHP sözünün eridir. 2023’te cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.
MHP liderinin partisi için “Sözünün eridir” ifadesini kullanması sosyal medyada tartışma yarattı ve akıllara Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’na dahil olmadan önce AKP’den hesap soracağı yönündeki vaatleri getirdi.
‘HESAP SORMAZSAM NAMUZSUZUM’
Bu konuşmalarından birini, Aralık 2013’te yapan Bahçeli, “Adalet Ve Kalkınma Partisi’nden Yüce Divan’da hesap sormazsam namussuzum” ifadelerini kullanmıştı.
1 Aralık 2013 tarihinde Balıkesir Bandırma ilçesinde konuşan Bahçeli, konuşmasında şunları dile getirmişti:
“Türkiye’nin her tarafına ne mutlu Türkiye yazdırmazsam namussuzum. Çocuklarımıza andı tekrar öğretmezsem namussuzum. Bu ihaneti yapan Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Yüce Divan’da hesap sormazsam namussuzum.”
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