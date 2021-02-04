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Bahçeli'nin "nereden nereye?" dedirtecek konuşması sosyal medyanın gündeminde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üniversite öğrencileri için AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çıkıştığı görüntüler, Saadet Partisi yöneticisi Ali Aktaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2021 Perşembe, 16:45

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestoları sert bir dille eleştirince, sosyal medyada, Bahçeli'nin daha önce ODTÜ'de ağaçların kesilmesine karşı öğrencilerin başlattığı protestoya verdiği destek hatırlatıldı.

2013 yılının Eylül ayında Isparta'nın Uluborlu İlçesi'nde yaptığı açıklamada, o dönem Başbakan olan Tayyip Erdoğan'a seslenen Bahçeli, “Bu genç kardeşlerimizi ikna et. Yanına büyükşehir belediye başkanımızı al. Ortadoğu Doğu Teknik Üniversitesi’ne git. Gençliği muhatap al, ona saygı duy” demişti.

Bahçeli videsonu Saadet Partisi yöneticisi Ali Aktaş sosyal medya hesabından, "Vaktiyle Erdoğan'a 'Gençliği muhatap al, ona saygı duy' diyen Devlet Bahçeli'nin şu nasihatını tutacağız; Sandıktan çıkan AKP'yi sandığa gömeceğiz." mesajıyla paylaştı.

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