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Bakanlardan gelişigüzel “keyif çayı”: "Milletin kafasına kafasına..."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yurttaşlara çay fırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer bakanların görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi. Öztrak, "Erdoğan milletin kafasına çay paketi atarsa; 'Şahsım Vesayet Rejiminin' atama bakanları da çay paketlerini milletin kafasına kafasına işte böyle çalar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2021 Salı, 17:44

Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılmak üzere kente gitti. 

Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, beraberindeki bakanlarla yurttaşlara yine "keyif çayı" fırlattı. Bakanların çay fırlattığı esnadaki hareketleri CHP'li Öztrak tarafından tepkiyle karşılandı.

Öztrak, "Erdoğan milletin kafasına çay paketi atarsa; 'Şahsım Vesayet Rejiminin' atama bakanları da çay paketlerini milletin kafasına kafasına işte böyle çalar" diyerek videoyu paylaştı.

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