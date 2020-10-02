Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı asker uğurlamalarını yasakladı. Ancak Antalya'nın bazı bölgelerinde asker eğlenceleri ve araç konvoyları yapılmaya devam ediyor.
Antalya otobüs terminaline gelen bir grup genç, yasaklara rağmen asker eğlencesi yaptı. Otogar alt geçidinde araçlarını durduran grup, askere giden arkadaşlarını kucaklayıp havalara attı. Koronavirüs tedbirlerinin göz ardı edildiği eğlencede, askere uğurlanan gencin defalarca havaya atıldığı görüldü. Otogar alt geçidinden geçen diğer araç sürücüleri ise kısmen ulaşıma kapanan yol yüzünden tepkilerini korna çalarak gösterdi.
HURMA'DA TRAFİK AKSADI, ÇEVRE YOLU'NDA SİLAHLAR PATLADI
Aynı saatlerde Konyaaltı ilçesinin Hurma Semti'nde de benzer asker eğlencesi ve konvoylarla trafiği kapatan gençler, "En büyük asker bizim asker" sloganları atıp yolu trafiğe kapattı. Batı Çevre Yolu'na çıkan asker konvoyunda ise silah sesleri duyuldu.
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