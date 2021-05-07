Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
İstanbul'da Fikirtepe Mahallesi sakinleri, kentsel dönüşüm dayatmaları nedeniyle yeniden evlerinden çıkmaları için zorlandı.
CHP'li Barış Yarkadaş, Fikirtepe'deki yurttaşların kentsel dönüşüm projeleri bahanesiyle evlerinden zorla çıkarılmak istendiklerini aktardı.
Hüsamettin Aydın isimli bir yurttaş çektiği videoda, "Polis, evlerimizi 150 gün içinde boşaltmamızı zoraki tebliğ etti" dedi. Videoyu hesabından paylaşan Yarkadaş, evlerin kapısına asılan tebliği de yayınladı.
'RANT HIRSI AKP'NİN GÖZÜNÜ BÜRÜMÜŞ'
Yarkadaş mesajlarında şu ifadeleri kullandı:
Salı gecesi KRT'de Fikirtepe Mahallesi halkının yeni bir zorlama ile karşı karşıya kaldığını anlatmıştım. Mahalle sakini Hüsamettin Aydın, bu programdan sonra yaşadıklarını anlatıyor. Aydın, "Polis, evlerimizi 150 gün içinde boşaltmamızı zoraki tebliğ etti" diyor.
Bu da evlerin kapısına asılan başka bir tebliğ. Mesken sahiplerine "Evlerinizi boşaltın" diyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yurttaşların haklarına ilişkin hiçbir bilgi vermiyor. Tek bir toplantı bile yapılmıyor. Rant hırsı AKP'nin gözünü bürümüş. Ne kural takıyorlar ne kanun! "
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