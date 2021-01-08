2 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı servis kazası kamerada
Samsun'da belediyenin işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen 2 kişinin kimlikleri tespit edilirken, kazada yaralı sayısı 23'e çıktı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sedat Uzuner idaresindeki 06 CHU 16 plakalı Atakum Belediyesine ait servis midibüsü rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp yol ortasına devrildi. Kazada can pazarı yaşandı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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