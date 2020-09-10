Beşiktaş'ta pitbull dehşeti
Beşiktaş'ta sahibinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek bir kediyi parçaladı. Çevredekiler kediyi köpeğin ağzından alabilmek için uzun süre uğraştı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler Beşiktaş'ta çekildi.
Ağızlık takılmadan kalabalıkta dolaştırılan pitbull cinsi köpek bir kediyi yakaladı.
Köpeğin ağızındaki kediyi kurtarmak için çevredekiler seferler oldu.
Köpeğe tekme ve tokat atanlar oldu. Ancak köpek bir türlü kediyi ağzından bırakmayarak öldürdü.
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