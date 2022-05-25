Beylikdüzü'nde bir kadın, videosunu çeken erkeği dövdü
İstanbul Beylikdüzü’nde bir kadın, kendisini cep telefonuyla kayda alan şüpheliyi yakalayıp önce tükürdü, sonra dövdü. O anlar çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde Beylikdüzü metrobüs üst geçinde yaşandı. Bir erkek, üst geçitten geçtiği sırada etek giyen kadını cep telefonu kamerası ile videoya aldı. Durumu fark eden bir yurttaş, her şeyden habersiz yoluna giden kadına durumu bildirdi.
Şahsı durduran kadın çevredekilerden yardım istedi. Yurttaşların ısrarı üzerine cep telefonunu açan şahsın, kadının videosunu çektiği ortaya çıktı.
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