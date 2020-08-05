Beyrut Valisi patlamayı ağlayarak anlattı

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 08:13

Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana geldi. Sağlık Bakanlığı patlamada ilk belirlemelere göre 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Beyrut valisi Marwam Aboud patlamanın yıkıntıları arasında gazetecilere açıklamalarda bulunurken gözyaşlarına boğuldu.

Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan Salı gecesi yaptığı açıklamada, patlamada 70'ten fazla kişinin öldüğünü, 4 bin kişinin yaralandığını belirtti.