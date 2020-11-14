Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
İngiltere’de 70 yaşındaki bir sürücü, bir dakikada 6 kez kaza yaptı. Dönüş yaptığı sırada çöp kutusuna çarpan sürücü, aracın kontrolünü kaybederek trafikteki ve park halindeki araçlara, son olarak da duvara çarptı.
Kaza, İngiltere’nin Birmingham kentindeki Handsworth bölgesinde meydana geldi. Aracıyla sağa dönmeye çalışan 70 yaşındaki sürücü, çöp kutusuna çarptı. Panik olan sürücü, aracı geri hareket ettirerek park halindeki araca sürttü ve daha sonra yolun ortasında duran başka bir araca çarptı. Daha da panik olan sürücü, hızla aracı ileriye doğru hareket ettirerek, daha önce çarptığı otomobilin arkasında bekleyen diğer otomobile de çarptı. Bu sırada ilk çarptığı araçtan inen sürücünün uyarılarına rağmen aracı hareket ettiren yaşlı adam, kaldırıma çıkarak direğe çarptı ve son olarak da bir binanın duvarına çarparak durabildi. İngiliz medyası, 70 yaşındaki sürücünün hafif yaralandığını duyurdu. Kaza anları ise anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Merkez Bankası açıkladı
- Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün yöneticiyleydi?
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Hamilton'dan F1 pistine çok harcamışlar eleştirisi
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye
- Türkiye'den Google'a rekor ceza
- Damadın ‘tek adam’a isyanı
- Çöküşe Doğru
Video Haberler
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki gencin o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
- AKP ve MHP'de büyük düşüş!
- Denetimde ilginç diyalog: Gurbete gideceğim komiserim