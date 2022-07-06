Bodrum'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazada otomobil içerisine sıkışan sürücü güçlükle kurtarılırken, yaralı yakını bölgede görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:55

Bodrum-Turgutreis istikametinde, 5 Temmuz Salı akşamı saat 22.30 sıralarında  seyir halinde ilerleyen Abdülkadir Irmak yönetimindeki 38 YL 694 plakalı otomobil, Turgutreis istikametinden ilerleyen ve kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Veysel Uysal idaresindeki 48 E 3378 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

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