Denizden çıkan cisim tatilcileri korkuttu
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde denizde gördükleri yabancı cismi mayına benzeten yurttaşlar durumu yetkililere haber verdi. Cankurtaranların tedbir amaçlı suya girişe izin vermediği denizden çıkan ve mayına benzetilen işaret şamandırası rahat bir nefes aldırdı.
Olay, Karadeniz’e kıyısı olan Kocaali sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaali sahilinde vatandaşlar deniz üzerinde mayına benzer bir cisim fark ederek durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine harekete geçen Cankurtaran Kocaali Bölge Sorumlusu Muhammet Kaba denizdeki yabancı cisim dolayısı ile tedbir amaçlı bir süre suya girilmesine izin vermedi. Sahile vuran cismin işaret şamandırası olduğu anlaşılması üzerine yurttaşlar rahat bir nefes aldı. Suda yabancı cismi görerek yetkililere haber verdiklerini aktaran Elif Naz Sıcak, “Suda yabancı bir cisim gördük ve babam mayın olabileceğini düşünerek durumu cankurtaranlara bildirdi” ifadelerine yer verdi.
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