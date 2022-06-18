Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu

18 Haziran 2022 Cumartesi, 09:53

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, borcunu isteyen arkadaşı tarafından otomobilde silahla vurulan Bedri Nuri Ş., kendi kullandığı araçla hastaneye gitti. Bedri Nuri Ş.'yi vuran M.K. ise yakalanarak gözaltına alındı.

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