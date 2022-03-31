Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis cezası

31 Mart 2022 Perşembe, 17:26

Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mithat Topal ve Maksut Yıldız bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ( SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanık Rahim Maral, Mağdur Şilan Topal, babası müşteki Abdulhamit Narman ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen Mithat Topal savunmasında, "Kötü niyetli olarak hareket etmedim. Eşimle barışmak için hareket ettim. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum. Eşime zarar vermem söz konusu değildir. Çocuğumun annesidir. Olay nedeniyle pişmanım. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Pişman olduğunu söyleyen sanık Maksut Yıldız, tahliyesini istedi. Sanıklardan şikayetinin devam ettiğini belirten Şilan Topal ise, cezalandırılmalarını istedi.

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, olay tarihinde Şilan Topal ile Mithat Topal'ın resmi nikahla evli olduklarını ancak fiilen ayrı yaşadıklarını aktardı. Sanıkların olay günü, gece saatlerinde Şilan Topal'ın evine gittiklerinin belirtildiği mütalaada, sanık Mithat Topal'ın, Şilan Topal'ı zorla ticari taksiye bindirdiği ifade edildi. Mütalaada, Maksut Yıldız'ın Topal'a yardım ettiği, Rahim Maral'ın ise ticari takside yanında oturan Şilan Topal'ın araçtan inmesine izin vermediği kaydedildi. Sanıklar Mithat Topal ile Maksut Yıldız'ın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak ve indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasının talep edildiği mütalaada, sanık Rahim Maral'ın ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım suçundan cezalandırılması istendi. Mütalaada, sanıklar Mithat Topal ile Maksut Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Mahkeme, sanık Mithat Topal'ın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl, sanık Maksut Yıldız'ı ise aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına karar verirken, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme, Rahim Maral'ı ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararın açıklanmasının ardından hakkındaki koruma kararı olan Şilan Topal, polis ekipleri eşliğinde adliyeden ayrıldı.