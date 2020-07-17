Bu sorunun yanıtını arıyor: Ben zarar ettim bu işten, kim karlı çıktı?

17 Temmuz 2020 Cuma, 17:44

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, Çorum’da soğan üreticileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Bir çiftçi, "İhracat kısıtlamasını kaldırmadılar, bana malımı çöpe döktürdüler. Ben zarar ettim bu işten, kim karlı çıktı?” diyerek tepki gösterdi.

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, Çorum’da ihracat kısıtlaması nedeniyle sorun yaşayan soğan üreticilerle bir araya geldi. Üretecinin 'ihracat kısıtı' sorununu daha önce de dile getirdiklerini hatırlatan Sarıbal, "O gün ihracat kısıtlamasının derhal kaldırılmasını söylemiştik. Ne yazık ki iktidar her zaman olduğu gibi gözünü kapamış, kulağını tıkamış, ağzına fermuar çekmişti" dedi.

Soğan üreticisi bir çiftçi, “Birçok yetkili kurumlara ulaştım ve rica ettim, 'Bu mallar çöpe gidecek, ihracat kısıtlamasını kaldırın' diye. Nitekim ihracat kısıtlamasını kaldırmadılar, bana malımı çöpe döktürdüler. Ben zarar ettim bu işten, kim karlı çıktı?” diye konuştu.

"İKTİDAR HER ZAMANKİ GİBİ GÖZÜNÜ KAPAMIŞ, KULAĞINI TIKAMIŞ"

CHP’li Sarıbal, “23 Şubat’ta Çorum’a geldiğimizde arkadaşlarımızı ziyaret ederek depoları gezmiştik. Değerli çiftçimiz de o arkadaşlarımızdan biri. O gün ihracat kısıtlamasının derhal kaldırılmasını söylemiştik. Ne yazık ki iktidar her zaman olduğu gibi gözünü kapamış, kulağını tıkamış, ağzına fermuar çekmişti. Bugün bütün bu yaşanan sorunların bedelini çiftçimiz öderken, bu kadar maliyet, masraf boşa giderken birçok ürün çöpe döküldü. Çiftçi şu an kara kara düşünüyor. Borç batağında” dedi.

Soğan tarlasında çiftçilerle birlikte iktidara seslenen Sarıbal, “Her şeye para buluyorsunuz, saltanata, uçan,yüzen, gezen, karadaki saraya. Çiftçinin yanında olun. Eğer kara günde çiftçiye destek çıkmıyorsanız bu yönetim değil çiftçiye zulümdür” diye konuştu.