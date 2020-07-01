Bursa'da peş peşe yangınlar!
Bursa’da birer saat arayla iki depoda büyük çaplı yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.45 ıralarında Panayır Mahallesi Buttim Ticaret Merkezi karşısındaki bir plastik deposunda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. 6 dönümlük depoda çıkan yangın hızla büyüdü. Siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangına 18 itfaiye aracı ve 45 personel ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin gayretiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
İKİNCİ YANGIN
Saat 16.00 sularında Samanlı Mahallesi'nde bulunan bir gıda deposunda da yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen yangın hızla büyüdü. Dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken, yangına AFAD ve itfaiye ekipleri hâlen müdahale ediyor. Eekipler fabrikanın etrafındaki meyve ağaçlarına sıçramaması için büyük gayret sarf ediyor.
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