Cahit Berkay 19 Mayıs akşamı sevenleri için çaldı
Müzisyen Cahit Berkay, 19 Mayıs akşamı evinden sevenlerine mini bir konser verdi. Berkay'ın performansını komşuları cep telefonuna kaydetti.
Müzisyen Cahit Berkay, 19 Mayıs akşamı evinden Dağ Başını Duman Almış ile Selvi Boylum'u cura sazıyla çalarak sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı.
Berkay performansının ardından sosyal medya hesabından "Bu akşam evimin penceresinde günün önemine binaen Dağ Başını Duman Almış ve Selvi Boylum çaldım. Mahallelilerin tepkisi beni çok duygulandırdı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!" mesajını paylaştı.
Paylaşımına bir de not ekliyen usta sanatçı "Dışarı çıkmayı, insanlarla görüşmeyi ve konserleri çok özlemişim..." dedi.
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