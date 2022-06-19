Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar
Park halindeki minibüsü çalan iki kişi, mobese kameralarına takıldı. Polislerin kısa sürede yakaladığı hırsızların, daha önce de 3 araç çaldığı ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karaman'da park halindeki minibüsü çalan Mazhar A. (31) ve Mehmet C. (27), Konya'da sanayi sitesinde aracın içinde yakalandı. Adli kontrolle serbest kalan şüphelilerin daha önce de Konya'da çaldıkları araçları yakıtı bitince terk ettikleri ortaya çıktı.
Olay, 13 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi 707 Sokakta meydana geldi. Mehmet P., sabah işe gitmek için evden çıktığında park halindeki 07 AVR 844 plakalı minibüsünün çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Polis, bölgedeki 50 güvenlik ve mobese kamera kayıtlarını inceledi.
Video Haberler
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar
- Fırat Nehri'nde boğularak ölüm
- Vanayı kapatıp, camideki 26 musluğu çaldı
- Sokaktan geçen kadına tokat attı, darbedildi!
- Sağanak sele neden oldu
- Hastane inşaatında iş cinayeti
- 2 grup arasında silahlı kavga: Hastaneye de isabet etti
- Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
- İskelede şüpheli yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- Başsavcılıktan 'Mehmet Sami Tuğrul' kararı
- 'Erdoğan hakkındaki karar, Kaftancıoğlu'nu kurtardı'
- İstanbulkarta faizsiz kredi imkanı geldi
- Uğur Şahin'den korkutan 'koronavirüs' uyarısı
- Atatürk'e ve Türk bayrağına saldırmışlardı
- 'Asla oy vermem' diyenlerde dikkat çeken oran
- Bir çıplak yurttaş daha… Bu kez adres Karadeniz...
- Metiner'in ardından Gökçek de Arınç'a yüklendi
- 18 günde 20 liralık zam
- Kılıçdaroğlu 'sözüm var' diyerek duyurdu