Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar

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Park halindeki minibüsü çalan iki kişi, mobese kameralarına takıldı. Polislerin kısa sürede yakaladığı hırsızların, daha önce de 3 araç çaldığı ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
19 Haziran 2022 Pazar, 15:33

Karaman'da park halindeki minibüsü çalan Mazhar A. (31) ve Mehmet C. (27), Konya'da sanayi sitesinde aracın içinde yakalandı. Adli kontrolle serbest kalan şüphelilerin daha önce de Konya'da çaldıkları araçları yakıtı bitince terk ettikleri ortaya çıktı.

Olay, 13 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi 707 Sokakta meydana geldi. Mehmet P., sabah işe gitmek için evden çıktığında park halindeki 07 AVR 844 plakalı minibüsünün çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Polis, bölgedeki 50 güvenlik ve mobese kamera kayıtlarını inceledi.


KARAMAN Minibüs hırsızlık

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