Çalışmayan aracını ateşe verdi, sönene kadar başında bekledi
Samsun’da arıza yapan aracını benzin döküp yakan şahıs, yangın söndürülene kadar aracının başından ayrılmadı.
Olay, Samsun’un Terme ilçesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerinden çıktıktan sonra aracı arızalanan S.A. sinirlenerek otomobiline benzin döküp ateşe verdi. Alevler kısa sürede aracın tamamını sararken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından bölge patlama tehlikesine karşı abluka altına alındı. Polis ekipleri şahsı olay yerinden uzaklaştırmak istese de S.A. yanan aracının başından ayrılmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldükten sonra S.A. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Yangın sonucu hurdaya dönen araç çekiciyle olay yerinden alınırken, S.A.’ya 'sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı' gerekçesiyle idari para cezası kesildi.
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