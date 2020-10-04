Canlı yayında Mehmet Metiner'i şaşkına çeviren Selahattin Demirtaş iddiası
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
26. ve 27. dönem Ardahan milletvekili olan Öztürk Yılmaz geçtiğimiz günlerde Yenilik Partisi adlı partiyi kurmuştu.
CNN Türk'te katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalar yapan Öztürk Yılmaz, Mehmet Metiner'i şaşırtan ifadeler kullandı.
Metiner, Öztürk Yılmaz'a "Selahattin Demirtaş ile görüştüğünde PKK ile mesafe koymalıyız dedi mi?" diye sordu. Öztürk Yılmaz ise "Evet kullandı" ifadelerini kullandı. Demirtaş'a da çağrıda bulunan Mehmet Metiner, "Öztürk Yılmaz'a böyle bir beyanda bulundun mu" diye sordu.
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