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Canlı yayında muhabirin talihsiz anı

Avustralya merkezli Nine Network muhabiri Brett McLeod'un yüzüne canlı yayına girmeye hazırlandığı sırada kuş çarptı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2020 Perşembe, 16:42

Avustralya merkezli Nine Network muhabiri Brett McLeod canlı yayın sırasında talihsiz kaza geçirdi.

McLeod'un yüzüne akşam bülteni için canlı yayına girmeye hazırlandığı sırada kuş çarptı.

O anlar canlı yayın esnasında ekrana yansıdı. McLeod'a çarpan kuşun türünün saksağan olduğu belirtildi.

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