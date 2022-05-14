Çatalca'da korkunç kaza: 2 yaralı

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Çatalca'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsün bagaj kapağı aynı yönde seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:33

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Ahmediye Gişeleri, Büyükçekmece istikametinde yaşandı. İddiaya göre, İstanbul Havalimanı'nda personel taşımacılığı yapan Alaattin Çakı'nın kullandığı 34 LCZ 326 plakalı otobüs, gişeleri geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, Gümrük sırası bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 ABU 870 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

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