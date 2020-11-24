Ceza yedi “Öteki tarafta görüşeceğiz” dedi
Taksim İstiklal Caddesi üzerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maske takmayan kişilere 900'er lira idari para cezası uyguladı. Denetim sırasında bir vatandaş polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Bir genç 900 TL para cezası yazıldığını duyunca polis ekiplerine “Öteki tarafta görüşeceğiz” dedi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere ekipler tarafından Umumi Hıfzısıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 900'er lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında maskesiz bir vatandaş isyan ederek polis ekiplerine zorluk çıkardı. Doktora gideceğini ve maske takmasının sakıncalığı olduğu söyleyen adam “Çantamda taşıyorum” diyerek cezadan sıyrılmaya çalıştı. Şahıs polis ekiplerine ise “ben buradan gideceğim” diyerek adresini vermek istemedi.
"ÖTEKİ TARAFTA GÖRÜŞÜRÜZ"
Diğer taraftan caddede maske takmayarak sigara içen bir genç ise, “Yasaklardan haberim yok. Ben haber izlemem. 5,10 TL için sıkıntıya girmem yaptığın ayıp” diyerek şaşkınlık oluşturdu. Bunun üzerine genç, polis ekiplerine ceza tutarını sordu. Polis ekipleri ise 900 TL ceza yazıldığını söyleyince, bir polise yönelik, "Seninle görüşeceğiz, avukatlık ofisimiz var. İtiraz ederiz; olmazsa öteki tarafta haberleşiriz” dedi.
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