CHP'li Erol'un Nagehan Alçı'ya yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programında CHP'li Gürsel Erol ile Nagehan Alçı arasında FETÖ tartışması çıktı.
Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına konuk olan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP’yi suçlayan Nagehan Alçı’ya, eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Zekeriya Öz’ün Heykeli dikilmeli” sözlerini hatırlattı.
Buna karşılık İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bank Asya’nın açılışında yer aldığını iddia eden Nagehan Alçı’ya Erol, “Bank Asya’dan kredileri kim aldı” diye sordu.
Nagehan Alçı bu sözlerine “Çok çirkin şeyler bunlar” diyerek karşılık verirken karşılık bağrışmaların olması üzerine araya Didem Arslan Yılmaz girdi.
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