CHP'li isimden çok konuşulacak videolu 'Çav Bella' tepkisi
25-26. Dönem CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt sosyal medyadan İzmir’in çeşitli noktalarındaki camilerden Çav Bella şarkısının çalınmasına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'ni sorumlu tutanlara sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunarak iki soru yöneltti.
Sosyal medyada İzmir’in çeşitli noktalarındaki camilerden Çav Bella çalınan görüntüler paylaşıldı. Müftülük, ezan sistemine sızarak frekansların değiştirilmiş olabileceğini belirtti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuya ilişkin soruşturma başlattı.
BOZKURT'TAN VİDEOLU TEPKİ
Yaşanan bu gelişmeler karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'ni sorumlu gösterenlere yanıt CHP'li Bozkurt'dan geldi. Bozkurt, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden AKP'nin seçim şarkısı 'dombra'nın bir caminden çalındığı görüntülerle tepki gösterdi.
Konuya ilişkin iki soru yönelten Bozkurt, "Camilerimiz; belediyelere ya da CHaPe’ye mi, yoksa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın başkanı olduğu Diyanet İşleri'ne mi bağlıdır?" diye sordu.
Bozkurt'un ikinci sorusu ise "Camilerde her gece yatsıdan sonra selâ okutanlarla,Çav Bella ya da daha önce Dombra çaldıranlar aynı olabilir mi?" şeklinde oldu.
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