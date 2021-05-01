CHP'li Yıldırım Kaya'nın kanını donduran görüntüler
İstanbul'da, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutlamak için Taksim'e çıkmaya çalışan gruplara polisin müdahalesi sonrası gözaltı sayısı 200'ü aştı. Bu arada, polisin göstericilere müdahale ederken uyguladığı şiddet tepkilere yol açtı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Polisin müdahale şekli insanın kanını donduruyor. Gençlere yapılanlar suçtur" dedi.
İstanbul Valiliği, sadece işçi konfederasyonlarının sınırlı sayıda heyetlerle Taksim'e çıkmasına izin verirken, polis diğer sendika, dernek üyeleri ile üniversite öğrencilerine yönelik sert müdahalesi sonucu gözaltına alınanların sayısı 200'ü aştı. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, twitter hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların sayısının 204 olduğu belirtildi.
"POLİSİN MÜDAHALE ŞEKLİ İNSANIN KANINI DONDURUYOR"
Bu arada, polisin sert müdahalesi tepkilere yol açtı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da Twitter hesabından, İstanbul'da bir grup üniversite öğrencisine polisin sert müdahalesine yönelik görüntülerini paylaşarak, "Taksim'e yürüyen topu topu 10 üniversiteli gence polisin müdahale şekli insanın kanını donduruyor. AKP'nin lebalep kongrelerinde on binlerce insan bir araya geldiğinde neredeydiniz? Bu nasıl bir vahşettir? 'Yaşasın 1 Mayıs' diye slogan atan gençlere yapılanlar suçtur" dedi.
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu AKP ile ittifak şartını açıkladı!
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler