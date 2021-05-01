CHP'li Yıldırım Kaya'nın kanını donduran görüntüler

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:40

İstanbul Valiliği, sadece işçi konfederasyonlarının sınırlı sayıda heyetlerle Taksim'e çıkmasına izin verirken, polis diğer sendika, dernek üyeleri ile üniversite öğrencilerine yönelik sert müdahalesi sonucu gözaltına alınanların sayısı 200'ü aştı. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, twitter hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların sayısının 204 olduğu belirtildi.

"POLİSİN MÜDAHALE ŞEKLİ İNSANIN KANINI DONDURUYOR"

Bu arada, polisin sert müdahalesi tepkilere yol açtı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da Twitter hesabından, İstanbul'da bir grup üniversite öğrencisine polisin sert müdahalesine yönelik görüntülerini paylaşarak, "Taksim'e yürüyen topu topu 10 üniversiteli gence polisin müdahale şekli insanın kanını donduruyor. AKP'nin lebalep kongrelerinde on binlerce insan bir araya geldiğinde neredeydiniz? Bu nasıl bir vahşettir? 'Yaşasın 1 Mayıs' diye slogan atan gençlere yapılanlar suçtur" dedi.