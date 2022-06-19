Çocukların çakmakla oyunu okulu yaktı!

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Okul bahçesinde ellerindeki çakmakla oyun oynayan çocuklar, okulun giriş katında bulunan geri dönüşüm deposundaki kitap sayfalarını çakmakla tutuşturdu. Bir anda alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınabildi. Kitaplar küle dönerken, okulda da hasar oluştu.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2022 Pazar, 11:06

Aydın'ın Efeler ilçesinde okul bahçesinde çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı. Yangın okulun giriş katındaki kağıt geri dönüşüm deposundaki kitapları küle çevirdi.

Olay, 18 Haziran Cumartesi akşamı saat 22.00 sıralarında Ata Mahallesi Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul bahçesine giren çocuklar yanlarında getirdikleri çakmakla oynamaya başladı. 


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