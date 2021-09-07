Cüneyt Özdemir, Saymaz'ın TRT ekranlarına nasıl sızdığını anlattı

07 Eylül 2021 Salı, 09:09

Gazeteci Cüneyt Özdemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Milli Voleybol Takımı'nın karşılaşmasına giden İsmail Saymaz'ın TRT ekranlarına nasıl çıktığını anlattı.

Cüneyt Özdemir, "Meral Akşener, İsmail Saymaz ile İsmail Küçükkaya'yı maça götürmüş bizim milli kadın voleybolcularımızın maçına. İsmail de tribünlerden TRT ekranlarına sızmış. Böyle başlar bu işler. Birgün İsmail Saymaz'ı iktidarlar değişir TRT Genel Müdürü olarak görürsek dersiniz ki hikaye böyle başladı." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir'in esprili bir şekilde yaptığı anlatıma İsmail Saymaz, "Bir dahakine Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi kılığında TRT’nin hava durumunda görünmeyi planlıyorum." diyerek yanıt verdi.

Cüneyt Özdemir'in açıklaması şöyle oldu:

İsmail Saymaz'ı kutlarım. TRT ekranlarında gördüm kendisini. Gurur duydum. Tarihi bir görüntüydü. Bravo İsmail, yürü be dedim. Bu işlere bir yerden gireceksen böyle gireceksin dedim.

Meral Akşener, İsmail Saymaz ile İsmail Küçükkaya'yı maça götürmüş bizim milli kadın voleybolcularımızın maçına. İsmail de tribünlerden TRT ekranlarına sızmış. Böyle başlar bu işler.

Birgün İsmail Saymaz'ı iktidarlar değişir TRT Genel Müdürü olarak görürsek dersiniz ki hikaye böyle başladı.

Bunu kim yakaladıysa tebrik ederim.