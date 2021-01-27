D-100’de 3 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolu üzerinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi D-100 karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmet C. yönetimindeki 41 TK 153 plakalı tehlikeli madde yüklü tanker, kontrolden çıkarak yolun sağında park halinde olan Ekrem Ş. idaresindeki 34 UC 3022 plakalı hafriyat yüklü kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası arkadan gelen Mehmet N. idaresindeki 16 P 5813 plakalı otomobil ise havanın yağışlı ve kaygan olması nedeniyle duramayarak hafriyat yüklü kamyona çarptı. Kaza sonucunda otomobilde bulunan Mehmet N. ve tehlikeli madde taşıyan tankerde bulunan sürücü İsmet Ç. ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçları içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 ağır yaralı ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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