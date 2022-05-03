Dağcılar 'ölüm yamacı'nda: Riskli kaya avı başladı
Trabzon'un Tonya ilçesinde 1 ay önce meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kayanın üzerine düştüğü kamyonette 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgede riskli ve askıda kalan kayalar için endüstriyel dağcılar çalışma başlattı. Halatlarla tırmanan dağcılar, riskli kayaları düşürüyor, yamaçları çelik ağlarla örüyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Önlem almak gerekiyor" dedi.
Tonya-Vakfıkebir kara yolu Karaağaçlı Mahallesi Saatli mevkisinde 26 Mart'ta meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kayanın üzerine düştüğü kamyonette sürücü Rahmi Yüksel (66) ile eşi Fadime Yüksel (66) ve Recep (76) ile Mehmet Uzuner (72) kardeşlerin hayatını kaybettiği bölgede önlemler artırılıyor.
Karayolları tarafından başlatılan ıslah çalışmasıyla endüstriyel dağcılar, tırmandıkları yamaçlarda, riskli ve askıda kalan kayaları kontrollü olarak düşürüyor. Dağcıların kaya düşürme anları kameraya yansırken, riskli yamaçlar da enerji sönümlü çelik örtüleme bariyerleriyle kaplanıyor.
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