Damada boyunduruklu eziyet kamerada

01 Ağustos 2021 Pazar, 12:58

Damadın Hamidiye mahallesi Kurtuluş sokaktaki evinin önünde eğlence düzenlendi. Gelenek ve görenler damadın üzerinde uygulandı.

Şınav ve yerde süründüren damada bir de öküz boyunduruğu takıldı. Gelin aracına bağlanan boyunduruğu başına geçiren damat ve sağdıç, aracı metrelerce çektiler. Kırbaç vurulan damat, 2 ton ağırlığındaki aracı zorlukla çekti. Damadın yaptığı menemeni beğenmeyen arkadaşları eziyete devam ettiler.3 katlı apartmanın terasına çıkarılan damat, eşine "Seni seviyorum" diyerek sesini duyurmaya çalıştı.

Eziyetin ardından açıklama yapan Damat Selim Baştürk, "Düşünün ardından arkadaşlar eğlence düzenlendiler. Bana da eziyet ettiler. Süründürdüler, ördek yürüyüşü yaptım. Aracı çektim. Evlendiğime pişman değilim" dedi.