Depoyu fulleyip ödeme yapmadan kaçtı

13 Mart 2022 Pazar, 11:00

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte artan döviz kuru ve brent petrol fiyatları akaryakıt ücretlerine de yansıyor. Son olarak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 0,79 ve motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan son zamların, ürün fiyatlarının büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiğini açıklamıştı.



