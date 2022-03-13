Depoyu fulleyip ödeme yapmadan kaçtı
Başakşehir'de kopyalanmış ikiz plaka ile akaryakıt istasyonuna giren sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçtı.
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte artan döviz kuru ve brent petrol fiyatları akaryakıt ücretlerine de yansıyor. Son olarak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 0,79 ve motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan son zamların, ürün fiyatlarının büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiğini açıklamıştı.
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