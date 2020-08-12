Dev petrol platformu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından böyle geçti

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:51

İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli petrol platformu geçti. Dev platform sabah saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler de eşlik etti.

Platform, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçerek, Karadeniz'e açıldı. Platform havadan da görüntülendi