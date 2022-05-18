Diyarbakır'da kaçak silah imalathanesine baskın: 2 gözaltı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:39

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı silah ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yaklaşık 4 ay süren çalışmasında, Sur ilçesinde kaçak silah atölyesi ve av bayisinde ruhsatsız silah imal edildiği tespit edildi.



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