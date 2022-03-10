Doğu Anadolu'da bin 373 köy yolu kapandı

10 Mart 2022 Perşembe, 12:34

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından bildirilen yoğun kar yağışı doğuda dün akşam saatlerinde başladı, gece sabaha kadar etkili oldu. Yağış sebebiyle Erzurum'da bin 101, Kars'ta 132, Ardahan'da 56, Ağrı'da 52, Muş'ta 32 köyün yolu ulaşıma kapandı.

