Doğu Anadolu'da bin 373 köy yolu kapandı

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Doğu Anadolu'da dün gece etkili olan kar yağışı bin 373 köy yolunu kapattı.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 12:34

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından bildirilen yoğun kar yağışı doğuda dün akşam saatlerinde başladı, gece sabaha kadar etkili oldu. Yağış sebebiyle Erzurum'da bin 101, Kars'ta 132, Ardahan'da 56, Ağrı'da 52, Muş'ta 32 köyün yolu ulaşıma kapandı.

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